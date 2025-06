Da vedere al cinema: “Arrivederci Tristezza”, di Giovanni Virgilio

Il confronto con la relazione amorosa, attraverso tre generazioni. Aldo, quarantenne, abbandonato senza motivo dopo una lunga relazione. Carlo, settantenne, che cerca di curare negli altri ciò che a lui provoca ancora dolore. Sonia, trentenne delusa dall’amore anche se non rinuncia a essere sostegno a chi è in difficoltà

“Cosa è l’amore? Da quando esiste l’amore abbiamo cercato insistentemente di immagazzinare questo concetto dentro qualcosa di tangibile e da lì sono nate mille categorie di amori diversi tutti senza senso: l’amore tossico, l’amore folle, l’amore non corrisposto, l’amore impossibile, l’amore storto, ma che cosa è l’amore? O cosa dovrebbe essere, io lo so o forse pensavo di saperlo, ma adesso non lo so più. Ci sentiamo tanto sicuri e forti quando amiamo e poi sentirsi così vuoti quando tutto d’un tratto l’amore svanisce. E anche per oggi buongiorno Tristezza!”.

Sdraiato sul divano avvolto dalla malinconia Aldo (Alessio Varallo) è un quarantenne che deve affrontare la fine imprevista della sua relazione amorosa con Alessia, dopo quasi quindici anni e senza nessuna spiegazione. In preda a una crisi profonda, l’uomo si presenta davanti a casa della sua ex compagna affrontando anche l’irritazione del padre di Alessia che lo invita ad accettare la fine della storia con sua figlia (“è finita e tu che te devi fare una ragione e andare avanti” gli dice).

Aldo trova conforto solo nell’amica Sonia (Selene Caramazza), che suona con lui in un gruppo musicale e che lo convince a rivolgersi a uno psicoterapeuta suo vicino di casa per cercare di farsi aiutare ad affrontare la nuova realtà. Inizia così per lui un percorso di sostegno con Carlo, lo psicologo settantenne (Nino Frassica), introverso e sedentario. Nel corso della terapia scopriamo che anche Carlo trent’anni prima aveva dovuto affrontare lo stesso problema dopo essere stato lasciato dalla donna che amava.

Quella che inizia come una conversazione tra un professionista e un paziente, si rivela un’occasione comune per scavare nel proprio passato, provando a ricucire ferite che non hanno mai smesso di lasciare il segno. Dopo alcune sedute, Carlo decide di interrompere la terapia, non essendo in grado di affrontare la problematica di Aldo. Tra i due nasce, però, una solida e sana amicizia che lo aiuterà a entrare in una nuova fase della sua vita. Così Aldo, Sonia e Carlo diventano quasi inseparabili compagni di viaggio in auto e di bagni al mare. In fondo nella vita bisogna imparare a non crogiolarsi nel dolore, ma andare avanti e poi forse è più importante una storia d’amicizia che una storia d’amore…

“Arrivederci Tristezza”, amicizia e affetti in giro per la Sicilia

Diretto da Giovanni Virgilio, “Arrivederci Tristezza” che si svolge nella splendida cittadina di Acireale, è una drammedia intelligente dai toni delicati. “L’incontro tra i protagonisti – afferma il regista Giovanni Virgilio – sarà la miccia che accenderà un film dai toni dolce amari in una Sicilia tanto caotica, dove i caratteri che circondano i due saranno archetipi e strumenti di una generazione figlia di un tempo costantemente incerto ma con sulle spalle una responsabilità di far comunque funzionare un sistema”.

Bravi e convincenti gli interpreti Alessio Varallo, attore palermitano molto attivo nelle fiction televisive; Selene Caramazza anche lei palermitana e attrice di diverse serie tv e Nino Frassica, qui in una veste inedita, lontana dall’umorismo dei suoi celebri personaggi comici. Giovanni Virgilio, il regista è anche produttore, scrittore, sceneggiatore. Nato il 1 febbraio 1983 a Catania (Italia) nei suoi 13 anni di carriera come regista ha diretto “Malarazza”, “I racconti della domenica” e “La bugia bianca”. Virgilio ha scritto la sceneggiatura insieme a Luca Arcidiacono e Manuela Gurgone, che affronta la delusione amorosa vista attraverso l’ottica di tre generazioni diverse: Aldo, il quarantenne che non riesce ad accettare la fine della sua storia sentimentale senza una motivazione; Carlo, settantenne che ha scelto come professione quella di aiutare gli altri a risolvere il loro problemi interiori ma non è stato in grado di superare il suo dolore dopo tanti anni e Sonia, la trentenne, che è stata a sua volta delusa dall’amore e adesso non cerca più un rapporto stabile ma è pronta a sostenete chi, come l’amico Aldo, ha bisogno di conforto.

Presentato in anteprima al Taormina Film Festival 2025, il film prodotto da Movieside Cinematografica, con il contributo del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – e con il sostegno della Sicilia Film Commission, sarà nelle sale italiane dal 19 giugno 2025.

Dettagli del film “Arrivederci Tristezza”

Regia Giovanni Virgilio Cast Alessio Varallo, Selene Caramazza, Nino Frassica Genere Commedia, Italia 2025 durata 81 minuti Distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos