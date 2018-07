Il castello del Buonconsiglio si veste di nuovo

Magnifici strappi di affresco medioevali mai esposti, eleganti dipinti su tavola appena restaurati, delicati manufatti in vetro e lattimo decorati, maioliche, croci astile, ostensori, reliquari, reperti archeologici, inediti rilievi marmorei antichi, preziose medaglie bronzee del Pisanello, e rarissime sculture lapidee policrome trecentesche saranno per la prima volta visibili al pubblico nel nuovo allestimento proposto in Castelvecchio. Oltre agli oggetti “cult” delle collezioni museali, come il rarissimo piatto in vetro ametista con decorazioni a smalto eseguito a Murano nel 1450/60, fino ad oggi esposto solo in occasioni di mostre temporanee, il nuovo percorso è frutto di una completa ricognizione, riscoperta e restauro del ricco patrimonio museale conservato fino ad oggi nei depositi, che raggiunge quanto è già esposto. Sono infatti quasi oltre cento le opere d’arte che verranno presentate al pubblico dopo il loro trasferimento e un attento lavoro di restauro e pulitura in una nuova cornice allestitiva.

Di recente è stata inaugurato il nuovo percorso della parte più antica del castello, Castelvecchio, concludendo quindi la prima tranche di lavori del nuovo allestimento museale, interventi che si concluderanno l’anno prossimo con il restyling espositivo anche del Magno Palazzo e che daranno un volto completamente diverso ed accattivante al maniero/museo più importante della regione. In concomitanza con il “Trionfo Tridentino”, lo spettacolo rinascimentale che si terrà nei giardini e che darà il via alle Feste Vigiliane, il museo aprirà gratuitamente le porte ai visitatori in occasione dell’inaugurazione della mostra Madonna in blu e delle nuove sale dedicate all’ antichità fino al tardo medioevo.

Il riallestimento segue un criterio cronologico con la precisa scelta di contestualizzare il contenitore, ovvero gli ambienti del castello, con le proprie collezioni. Oltre la sala introduttiva alla visita, negli ambienti che ospitavano la collezione egizia trova ora posto la ricca raccolta archeologica, ampliata negli spazi e con alcune novità espositive. Dopo alcuni anni nei depositi torna infatti ad essere visibile il magnifico e monumentale mosaico romano proveniente dal Doss Trento, assieme ad altri reperti esposti per la prima volta, reliquiari, fibule, capitelli, un prezioso sacramentario gregoriano del IX secolo, corredi sepolcrali di varie zone del territorio. Nel nuovo spazio ricavato nell’andito alla Torre Granda vengono sono esposti, nella prosecuzione dell’itinerario che contempla stabilmente nuovi suggestivi ambienti, alcuni rilievi lapidei come con un leone di San Marco del XIV secolo, opera di Egidio da Campione, un affresco di San Giovanni e San Matteo proveniente dalla chiesa di S. Biagio di Mori del XII secolo, un capitello proveniente dal Duomo della bottega d’ Arogno del XIII secolo. Tra gli oggetti più significativi dell’età medievale si potrà tornare ad ammirare dopo molto tempo diversi affreschi staccati, uno dedicato all’ Adorazione dei Magi, all’ Ascensione e all’ Annunciazione, eseguito attorno al 1360/1370, il grande riquadro del mese di aprile/maggio del 1330 con il Re di Calendimaggio, proveniente dal ciclo dei mesi di casa Franzinelli, restaurato per l’ occasione, l’affresco della Battaglia proveniente da Castel Madruzzo, oggetto della recentissima donazione Larcher Fogazzaro, e ancora San Giorgio e la principessa, proveniente da Terres e la stupenda tavola della Madonna dell’ Umiltà di fine Trecento realizzata da un pittore di ambito veneto. Un’ulteriore sala è dedicata ai tanti oggetti, monili, e suppellettili che testimoniano la raffinatezza raggiunta dall’elegante età gotica, mentre l’itinerario prosegue infine con il grande ambiente dedicato all’”autunno del Medioevo”, dove oggetti di oreficeria accompagnano grandi altari a portelle che testimoniano l’adozione di modelli figurativi e formali di provenienza germanica ad illustrare la composita cultura trentina. Il percorso si raccorda a questo punto con quello interno al Magno Palazzo, in una soluzione che, secondo il criterio allestitivo cronologico, prosegue con le collezioni risalenti al XVI secolo, conducendo in tal modo il visitatore a proseguire il suo viaggio nella storia e nell’arte trentina.

