La musica Indie in concerto ai Bagni Misteriosi, a Milano

Ai Bagni Misteriosi di Milano, dall’1 al 23 Luglio 2025 “È tempo di Indie”, la rassegna dedicata alla musica emergente: 4 concerti acustici, 8 talenti della scena indie milanese, selezionati per originalità e ricerca sonora.

Due concerti a sera sulla pedana galleggiante dei Bagni Misteriosi, per un’esplorazione del nuovo

panorama musicale, tra sperimentazione, atmosfere intime e scrittura contemporanea. Fino al 23 Luglio 2025 a rassegna “È tempo di Indie” è dedicata alla musica emergente con quattro concerti acustici che coinvolgoni otto talenti della scena indie, selezionati per originalità e ricerca.

Il programma dei concerti Indie

1 Luglio h 21.15

Labasco / Gioia Lucia

Labasco nasce dalla tensione tra sacro e profano, tra l’infanzia nella provincia campana e la ricerca di un proprio spazio tra Caserta, Londra e Milano. La sua musica fonde la profondità della tradizione napoletana con un sound urbanpop, dando vita a brani intensi e coinvolgenti. Attraverso testi che parlano di identità, radici e libertà, Labasco racconta storie autentiche con una voce che sa essere fragile e potente allo stesso tempo.

Gioia Lucia (Lucia Vitale), è una giovane cantautrice di 23 anni che ha iniziato a scrivere tra i banchi di scuola, continuando negli anni a coltivare la passione per la musica e la scrittura. I suoi testi, profondi e incisivi, si intrecciano con sonorità che giocano abilmente sulle sfumature di generi diversi, creando un vocabolario musicale trasversale e intimo, in grado di toccare corde sottili. Il suo progetto artistico inizia nel 2021 con Artist First, prende ulteriore slancio a febbraio 2022 con l’uscita della prima parte del suo EP sotto, frutto della collaborazione con Yoisho e Bravo, Bravissimo, seguito nel giugno 2023 da Sopra, che ha consolidato il suo percorso. Nel 2024, Gioia Lucia entra a far parte del management Nuda, segnando un nuovo capitolo della sua carriera musicale, con la pubblicazione di Vento in faccia e Morta d’amore, che anticipano l’uscita del suo atteso primo album. Con Morta d’amore, brano, intriso di ironia e saggezza, la cantautrice segna un punto di svolta, conquistando il favore delle piattaforme digitali e un crescente pubblico.

mercoledì 9 Luglio h 21:15

Henna / Lucrezia

Henna è il progetto musicale di Elena Mottarelli, cantautrice nata a Sondrio nel ’96, non la città della Sicilia senza l’h, non un arbusto spinoso e nemmeno il colorante naturale per capelli e tattoos. Valtellina di cuore e a Milano con furore; musica di pancia, storie di ordinaria follia personale e rubate dalla bocca di altri. Nel 2021 con il brano Au revoir si classifica tra i 16 finalisti di Musicultura. Loading un disco/EP dipende da variabili.

Lucrezia Fioritti, in arte Lucrezia, è una cantautrice bolognese che unisce la tradizione del cantautorato italiano a sonorità contemporanee, dando vita a un universo musicale autentico e senza tempo. Diplomata in Composizione Classica e Strumentazione per Banda presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, si trasferisce nel 2015 a Milano dove entra in contatto con la scena musicale della città e getta le basi del suo percorso artistico. Sempre nel capoluogo lombardo consegue poi il diploma in Canto pop/rock presso il CPM Music Institute. Nel 2019 è finalista a Musicultura e nel 2021 il suo brano Molecole la porta tra le finaliste del Premio Bianca d’Aponte, dove ottiene il riconoscimento per il Miglior Testo e la targa “Suoni

d’Italia”. Nel 2022 partecipa alla sedicesima edizione di X Factor, entrando nel team di Ambra Angiolini, esperienza che le permette di raggiungere un pubblico più ampio. Nel 2023 pubblica il suo primo EP, Serenata Iceberg, con Futura Dischi e Sony Music Publishing, portandolo in tour in tutta Italia con il Molecole Tour. Il 2024 segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso con l’uscita di Mirtilli, un brano che apre le porte a un immaginario in cui uomo e natura si intrecciano in perfetto equilibrio. Seguono i singoli Los Angeles e Portami via, fino alla pubblicazione dell’EP Abbaiare nel gennaio 2025, in cui Lucrezia esplora nuove sfumature sonore e narrative. È curatrice insieme ad altre musiciste della parte sonora del progetto A Litany for Survival dell’artista Simona Andrioletti per un’installazione che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2025 rimane esposta presso il Museo Kunsthalle Mannheim in Germania.

mercoledì 16 Luglio h 21:15

Girotti/ Stunk

Girotti è un cantautore napoletano classe ‘99. Dopo un progetto ibrido tra l’italiano e l’inglese, nel 2022 esce il suo primo EP ufficiale, intitolato Notturno. Seguiranno, nel 2023, tre singoli e un primo tour, per un totale di oltre venti concerti in un anno, tra cui spiccano la partecipazione al Reset Festival di Torino e le prime due edizioni di Nziem Festival. Durante la primavera 2024 pubblica Luci Spente, primo singolo di un nuovo percorso discografico che culminerà in un album, intitolato Flegreo (Ottobre 2024, distribuito da Artist First). Tutti i singoli che anticipano l’album ottengono il supporto di Spotify, Amazon Music e TikTok, che li inseriscono in alcune delle principali playlist editoriali. Con il “Flegreo Tour” ha toccato finora diverse città e location prestigiose, quali l’Auditorium Novecento e il Duel Club di Napoli. Il tour estivo 2025 vedrà nuove date, con la partecipazione al Meeting del Mare in apertura a Marco Castello e concerti tra Milano e altre regioni italiane.

Stunk. Classe 2002, Francesco Di Pietro porta il suo background da sassofonista nel mondo della

produzione musicale. Dopo aver conseguito il diploma di secondo livello in sassofono classico al

Conservatorio di Campobasso, si trasferisce a Milano per lavorare ai suoi brani e pubblica a cavallo tra il 2023 e il 2024 i primi singoli tra cui “Basta così” e “Già lo so”. Si esibisce live in diversi contesti:

in apertura ad Emma e ai Boomdabash nel 2024 e su moltissimi altri palchi, a Milano e non solo, per

realtà tra cui “Piccoli Lividi”, “Comete”, “La tana del granchio” di Bresh a Sanremo, “Pop corn”,

“Blab2thepark”. Tra le altre cose suona il sax nel brano “J” di Lorenzza e Nayt. Ha pubblicato “Post-

it”, “Club” e “1000 indicazioni” (per Garbo Dischi/Daylite Records), tutti parte del suo primo EP

“Cocci di me” uscito a maggio 2025.

mercoledì 23 Luglio h 21:15

Marta / Silvia Reale

Dalla Pianura Padana Marta si costruisce uno spazio totalmente individuale grazie allo stile unico delle sue canzoni. La curiosità nei confronti della musica nasce presto e matura con una laurea in canto jazz al conservatorio di Ferrara. È dalle melodie che si sviluppa la visione musicale dell’artista, che con arrangiamenti estremamente semplici cerca di dare spazio alle sonorità oniriche e malinconiche della sua voce, contrapposte ai testi che tendono all’ironia e alla sdrammatizzazione di ciò che la circonda e del suo stesso pensiero.

Silvia Reale se fosse un colore sarebbe il giallo, se fosse un elemento sarebbe l’aria, se fosse un pianeta sarebbe la Luna. La sua voce inconfondibile talvolta energica e grintosa, talvolta ariosa e delicata, è lo strumento che ha scelto per aprire le porte verso la sua interiorità. Le parole che sceglie nelle sue canzoni risuonano, giocano e si legano per esprimere concetti profondi e veri: come indossare un paio di occhiali e vedere il mondo dal suo punto di vista. Le melodie sono ricercate e il sound è carico di tutti i generi che l’hanno attraversata: il Soul, il Funk, l’RnB, il Blues e il NuSoul. Silvia Reale presenta “a Voce Nuda” un concerto intimo e raccolto, un cambio radicale, in Solo. un concerto in cui poter ascoltare il suo nuovo album “Caterpillar” uscito a Maggio, in una veste diversa: a Voce Nuda.

Dettagli della rassegna Indie

Prezzi: posto unico 15€ – pacchetto 3 concerti 30€

Con il tuo biglietto, ingresso ridotto a 5€ ai Bagni Misteriosi, valido esclusivamente nella stessa data del

concerto, per balneazione dalle h 18.00.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno all’interno in Café Rouge, con accesso garantito ai primi 90

spettatori in ordine di acquisto.

Informazioni: 02 59995206 – biglietteria@teatrofrancoparenti.it