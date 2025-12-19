Calendario dell’Avvento – 19 dicembre- L’energia e la passione di Beatrice Rana e Bruce Liu

Due giovani emergenti, o forse già pronti per trionfare in tutto il mondo. Vedere le loro mani scorrere sulla tastiera è un’emozione vera. E seguire la musica che producono è una ventata di energia e di passione. Bravi!

Nel giugno 2013 Beatrice Rana ha vinto la Medaglia d’Argento e il Premio del pubblico alla prestigiosa Van Cliburn International Piano Competition. Aveva tuttavia attirato l’attenzione internazionale già nel 2011, a 18 anni, con la vittoria del primo premio e di tutti i premi speciali al Concorso Internazionale di Montreal. Nata in una famiglia di musicisti, ha iniziato i suoi studi musicali a quattro anni e si è diplomata in pianoforte sotto la guida di Benedetto Lupo al Conservatorio di Musica Nino Rota di Monopoli, dove ha studiato anche composizione con Marco della Sciucca. Ha in seguito studiato con Arie Vardi ad Hannover e di nuovo con Benedetto Lupo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel 2017 Beatrice Rana ha fondato il Festival di musica da camera “Classiche Forme” nella sua città natale, Lecce, in Puglia. Il Festival è diventato uno dei più importanti eventi estivi italiani. L’anno 2017 rimarrà una pietra miliare nella sua carriera grazie alla pubblicazione delle Variazioni Goldberg di Bach. La registrazione è stata elogiata dai critici di tutto il mondo e ha ricevuto due importanti premi: lo “Young Artist of the Year” ai Gramophone Awards e il “Discovery of the year” agli Edison Awards. Nel giugno 2018, Beatrice Rana è stata scelta come ‘artista femminile dell’anno’ ai Classic BRIT Awards della Royal Albert Hall.

Vincitore del primo premio alla 18ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Chopin 2021 a Varsavia, Bruce Liu si è affermato come uno dei pianisti più affascinanti della sua generazione, un musicista apprezzato non solo per la sua tecnica brillante, ma anche per la sua curiosità e abilità artistica che unisce “agile versatilità” (New York Times) e “un’esecuzione di straordinaria bellezza” (BBC Music Magazine).

Nell’estate del 2025, Liu ha debuttato ai BBC Proms con la Philharmonia Orchestra e Santtu-Matias Rouvali, con la Chicago Symphony Orchestra e Marin Alsop a Ravinia, e ha proseguito con tour europei con la NCPA Orchestra e Myung-Whun Chung, e la Royal Philharmonic Orchestra con Vasily Petrenko.

“Non sempre sai dove ti porterà Bruce Liu, ma ti senti irresistibilmente spinto a seguirlo”.

