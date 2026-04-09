All’Ermitage Medical Hotel di Abano una vacanza per chi viaggia solo e vuole ritrovarsi, la sera, attorno a una conviviale “table d’autre”

“The Solo Week” è la proposta dell’Ermitage per promuovere la socialità alle terme euganee: dal 18 al 26 aprile soggiorno dedicato a ospiti che viaggiano da soli, e cercano benessere, privacy e programmi personalizzati di cura, ma condividendo i pasti ai Tavoli dell’amicizia

L’Ermitage Medical Hotel promuove la socialità. Una rilassante vacanza termale dedicata alla salute e al piacere di stare insieme agli altri alle terme euganee, in Veneto l’area termale più grande d’Europa: “The Solo Week” è l’iniziativa che l’Ermitage Medical Hotel, storico hotel di Abano – Teolo (Pd), ha ideato per promuovere la socialità nei luoghi di cura e benessere. Infatti anche alle terme sono sempre di più le persone che viaggiano sole, ma la relazione con gli altri e la socialità sono uno straordinario alleato per il benessere e la salute. Perciò, dal 18 al 26 aprile, la settimana “The Solo Week” è l’occasione per fare nuove amicizie e trascorrere in piacevole compagnia le giornate dedicate al proprio benessere, mantenendo privacy e programmi personalizzati di cura, ma condividendo i pasti grazie ai Tavoli dell’amicizia, dove al momento dei pasti le persone possono socializzare apprezzando la convivialità e conoscersi fra loro. E’ la riscoperta della storica table d’hôte , espressione francese che indica un menu con una selezione di ottimi piatti, servitia un tavolo comune. Originariamente descriveva la “tavola dell’ospite” nelle pensioni, offrendo un’atmosfera conviviale e cucina casalinga. Oggi è uno strumento per socializzare e cenare in compagnia

La proposta dell’Ermitage Medical Hotel

Il tutto beneficiando di vantaggi su prezzo e servizi. Aderendo al programma “The Solo Week” e prenotando un soggiorno all’Ermitage Medical Hotel, non si ha alcun supplemento per la camera singola per tutto il soggiorno. Il servizio ristorante acque e vini è offerto dall’hotel ai tavoli dell’amicizia e si partecipa volendo anche a uno speciale programma Speciale Active Terme con attività di gruppo ideato per favorire amicizia e relazioni. Il tutto, nella cornice incantevole dei Colli Euganei, tappezzati di vigneti da cui provengono pregiati vini e da fitti uliveti, costellati da incantevoli borghi (come Arquà Petrarca, Monselice, Este) sono l’area termale più grande d’Europa. Un vero e proprio mondo di benessere naturale, circondato dalle più belle città d’arte del Veneto, da Padova a Venezia.

La libertà di scegliere

Ciascuno sceglie liberamente il programma di cure e soggiorno che preferisce. Chi vuole infatti trascorrere un periodo rigenerante all’insegna del vero benessere naturale, del relax, dell’attività motoria en plein air, all’Ermitage Medical Hotel (25mila mq di estensione fra albergo e parco) può ritagliarsi la propria vacanza termale su misura trasformando il soggiorno in un percorso di salute altamente qualificato e totalmente personalizzato. L’assistenza medico specialistica è garantita da un’equipe medica multidisciplinare e in assoluta comodità, dato che tutti i servizi sia di salute (convenzionati con il SSN e quindi rimborsabili) sia di benessere, sia termali sia di diagnostica e medicina fisica e riabilitativa, sono interni al resort e perfettamente integrati con l’ospitalità alberghiera.

Tante opportunità all’Ermitage Medical Hotel

Le sue 3 sorgenti d’acqua termale alimentano di calde acque benefiche le piscine interne ed esterne, nonché le vasche di stagionatura dei fanghi, che per le loro proprietà antalgiche, antiinfiammatorie e disintossicante (certificate scientificamente) sono alla base dei trattamenti terapeutici e di benessere che si possono comodamente fare nello stabilimento termale interno. Gestito da quattro generazioni con grande professionalità e passione dalla famiglia Maggia, è fra i più noti alberghi storici dell’area termale euganea (la più importante d’Europa, in provincia di Padova) ed offre ai propri ospiti benessere e relax attraverso un’ampia gamma di cure termali, trattamenti di remise en forme e servizi innovativi completamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani e stranieri, sotto la guida di studiosi di fama internazionale.

L’importanza della prevenzione

L’Ermitage è un Medical Hotel con un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica: una struttura d’eccellenza, che riesce a coniugare i benefici di una rilassante vacanza termale con i risultati ottenibili sul piano della prevenzione, riabilitazione in ambito ortopedico e neurologico e la cura del linfedema. Tra i suoi obiettivi, il ritorno alla vita attiva più rapido grazie all’attività in acqua termale e il miglioramento dell’autonomia funzionale dopo traumi, interventi chirurgici (come la protesi all’anca) o problemi legati all’invecchiamento. Particolarmente efficaci i programmi di dimagrimento equilibrato e stabile, quelli nell’ambito linfatico (Programma Lymphatic Fisio) e cardio-vascolare con percorsi di rieducazione alimentare e allenamento cardio-fitness finalizzati a migliorare lo stile di vita.

Informazioni e maggiori dettagli: Tel 049 8668111 – ermitage@ermitageterme.it