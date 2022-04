Uova di Pasqua e colomba: la guida di Altroconsumo al risparmio

Con l’avvicinarsi della Pasqua tornano sulle tavole i dolci più amati di questo periodo, colombe e uova di cioccolato. Al fine di guidare i consumatori nel processo di acquisto, Altroconsumo ha provveduto ad effettuare una rilevazione dei prezzi di 45 marche di colombe e uova di cioccolato industriali in 25 negozi e supermercati di Roma e Milano e in sei importanti shop online. Quest’anno il mare dei prezzi dei dolci pasquali è particolarmente mosso, con differenze di costi per lo stesso prodotto che superano l’80% e marche che sfidano la tempesta dei prezzi stracciati con cartellini cinque volte più alti di quelli di altre referenze, magari meno blasonate ma altrettanto godibili (come i panettoni, anche le colombe sono soggette a un disciplinare che stabilisce uno standard qualitativo minimo da rispettare).

Per una colomba classica da un chilo si spende da un minimo di 2,74 euro a un massimo di quasi 17 euro, con una differenza del 520%. Per quanto riguarda i prezzi delle uova di Pasqua variano moltissimo a seconda del tipo di sorpresa e in base al punto vendita: puntare sulle offerte delle catene di supermercati può rivelarsi utile.

In questo periodo si parla molto di rincari dei prodotti alimentari. Per questo motivo, Altroconsumo ha messo a confronto i cartellini di questi dolci da ricorrenza con quelli rilevati nel 2013. Il prezzo medio delle uova di cioccolato in nove anni è calato del 10%, passando da una media di quasi 50 euro al chilo nel 2013, a una media attuale di 45 euro. Salgono invece del 40% i prezzi medi delle colombe, ma scende del 10% il prezzo minimo rilevato. Questo significa che ora, a differenza di nove anni fa, la concorrenza delle catene a colpi di offerte permette ai consumatori di spendere meno. A patto, però, di saper cogliere la proposta più conveniente.

I consigli per risparmiare

Ecco alcuni consigli per risparmiare senza rinunciare al gusto e all’allegria della festa.

Punta sulle offerte della grande distribuzion e. Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”. Il decreto fissa ingredienti obbligatori, facoltativi e metodo di produzione (per saperne di più vai qui).

e. Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”. Il decreto fissa ingredienti obbligatori, facoltativi e metodo di produzione (per saperne di più vai qui). Non limitarti a verificare il prezzo della confezione ma controlla anche quello al chilo . Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato.

. Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato. Scegli bene il punto vendita. lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto magari sottocosto per fidelizzare la clientela.

Non buttare la cioccolata o la colomba avanzate. Esistono tantissime ricette per dare nuova vita alle specialità pasquali, senza sprecarle.