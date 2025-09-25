Taglio delle tasse in Legge di Bilancio 2026: ipotesi a confronto

Il Governo studia come tagliare le tasse al ceto medio: le ipotesi a confronto sulla riforma del secondo scaglione IRPEF in Legge di Bilancio 2026

Una delle misure in discussione in vista della Manovra 2026 è il taglio del secondo scaglione IRPEF per abbassare le tasse al ceto medio. Ci sono due ipotesi: la semplice riduzione dell’aliquota e all’allargamento della platea dei beneficiari. Naturalmente non si può escludere che alla fine nessuna delle due rientri nella Legge di Bilancio, del resto anche lo scorso anno si parlava di questo passo avanti nella riforma IRPEF ma poi le risorse a disposizione non lo hanno consentito. Quest’anno l’ipotesi sembra tuttavia più verosimile, e lo stesso ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti – pur con i consueti richiami alla prudenza – ha confermato che si tratta di un’idea su cui i tecnici di Governo stanno effettivamente lavorando.

